В Кремле заявили, что отметят героизм спасшего детей в Брянской области мальчика
Президент России Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством погибшего при теракте в Брянской области мужчины и мальчика, спасшего двух девочек, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Их геройство будет отмечено.
«Разумеется, мы все и в Кремле, и президент, мы восхищены вот этим геройством и мальчика, и этого мужчины. Вся страна гордится ими. Поэтому разумеется каким-то образом их геройство будет отмечено», – сказал Песков.