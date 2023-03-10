Минобороны не планирует дополнительные мероприятия в рамках частичной мобилизации

«Под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).