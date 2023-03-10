Минобороны не планирует дополнительные мероприятия в рамках частичной мобилизации
Дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не проводится и не планируется, передает пресс-служба Минобороны РФ.
«Под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
19 октября Путин утвердил перечень поручений, в него в том числе вошел минимальный размер выплат военнослужащим — 195 000 руб. в месяц. Кроме того, 3 ноября глава государства подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в российской армии.