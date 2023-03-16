Экс-полковнику МВД дали пожизненный срок по делу о теракте в метро Москвы

19 декабря 2022 г. суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Исаева по существу. Утром 29 марта 2010 г. на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» произошли два взрыва с интервалом в 40 минут. По данным следствия, взрывы совершили террористки-смертницы. Погибли 39 и были ранены около 100 человек.