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Экс-полковнику МВД дали пожизненный срок по делу о теракте в метро Москвы

Ведомости

Бывшего начальника ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева (внесен в реестр террористов и экстремистов) приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о терактах в московском метро. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на решение 2-го западного окружного военного суда.

Суд также взыскал с экс-полковника более 17 млн руб. по иску о возмещении ущерба в пользу московского метрополитена как претерпевшей стороны. Также Исаев был лишен специального звания полковника полиции. 9 марта прокуратура запросила наказание для бывшего начальника полиции в виде пожизненного срока лишения свободы.

Прокуратура запросила пожизненный срок для полковника МВД

Экс-полицейский обвиняется в причастности к терактам в московском метро в 2010 году

19 декабря 2022 г. суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Исаева по существу. Утром 29 марта 2010 г. на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» произошли два взрыва с интервалом в 40 минут. По данным следствия, взрывы совершили террористки-смертницы. Погибли 39 и были ранены около 100 человек.

Экс-полковник был задержан 22 ноября 2020 г. и доставлен в Москву и арестован. По версии следствия, Исаев в 2009-2010 гг. был участником международного террористического сообщества «Имарат Кавказ» (организация признана террористической, запрещена в РФ), лидером которого был террорист Доку Умаров.

Полицейский помогал на своей машине «ВАЗ» перевозить боевиков по району Кизляра и оставаться им незамеченными, используя свою должность и положение, считает следствие. Следствие установило, что именно Исаев довез Мариам Шарипову – одну из смертниц – с «поясом» самодельной взрывчатки до кизлярской автостанции, откуда она отправилась в Москву.

По словам Исаева, дело против него носит заказной характер. После речи прокурора Романа Болдырева на одном из заседаний, он заявил о своей непричастности к инкриминируемым ему деяниям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных