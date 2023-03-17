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В Зимбабве откроют центр изучения русского языка

Ведомости

В Университете Зимбабве скоро начнет работу центр изучения русского языка. Об этом сообщил министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий страны Амон Мурвира в разговоре с «РИА Новости». Он напомнил, что до сих пор учить русский язык можно было только на курсах при посольстве.

Как отметил министр, между Россией и Зимбабве за последние 5 лет было подписано несколько ключевых меморандумов о взаимопонимании в сфере высшего образования, науки и технического сотрудничества, а также о взаимном признании дипломов. В частности, сейчас действуют соглашения между Зимбабве и госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос», «а также двусторонние соглашения между российскими и зимбабвийскими университетами в рамках Российско-Африканского сетевого университета».

Мурвира также напомнил, что многие профессора в Зимбабве учились в России и говорят по-русски. Это необходимо учитывать при оценке научных обменов, добавил он.

В июне 2022 г. президент России Владимир Путин сообщил о намерении развивать отношения с государствами Африки, поскольку их роль на мировой арене растет. По словам президента, товарооборот между Россией и африканскими странами увеличивается: за первые месяцы 2022 г. он вырос на более чем 34%. Он также заявил о стремлении развивать гуманитарные связи с африканскими странами и делать все, чтобы этот процесс набирал обороты.

Ранее по теме: МИД: США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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