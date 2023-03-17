В Зимбабве откроют центр изучения русского языка

В июне 2022 г. президент России Владимир Путин сообщил о намерении развивать отношения с государствами Африки, поскольку их роль на мировой арене растет. По словам президента, товарооборот между Россией и африканскими странами увеличивается: за первые месяцы 2022 г. он вырос на более чем 34%. Он также заявил о стремлении развивать гуманитарные связи с африканскими странами и делать все, чтобы этот процесс набирал обороты.