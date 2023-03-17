В Зимбабве откроют центр изучения русского языка
В Университете Зимбабве скоро начнет работу центр изучения русского языка. Об этом сообщил министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий страны Амон Мурвира в разговоре с «РИА Новости». Он напомнил, что до сих пор учить русский язык можно было только на курсах при посольстве.
Как отметил министр, между Россией и Зимбабве за последние 5 лет было подписано несколько ключевых меморандумов о взаимопонимании в сфере высшего образования, науки и технического сотрудничества, а также о взаимном признании дипломов. В частности, сейчас действуют соглашения между Зимбабве и госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос», «а также двусторонние соглашения между российскими и зимбабвийскими университетами в рамках Российско-Африканского сетевого университета».
Мурвира также напомнил, что многие профессора в Зимбабве учились в России и говорят по-русски. Это необходимо учитывать при оценке научных обменов, добавил он.
В июне 2022 г. президент России Владимир Путин сообщил о намерении развивать отношения с государствами Африки, поскольку их роль на мировой арене растет. По словам президента, товарооборот между Россией и африканскими странами увеличивается: за первые месяцы 2022 г. он вырос на более чем 34%. Он также заявил о стремлении развивать гуманитарные связи с африканскими странами и делать все, чтобы этот процесс набирал обороты.