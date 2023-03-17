Суд отклонил жалобу защиты Ройзмана на его арест

Как уточнила жена Ройзмана Юлия Крутеева, «ВКонтакте» существует группа «Евгений Ройзман», к которой политик отношения не имеет. По ее словам, на Ройзмана написали донос в конце прошлого года, однако тогда «разобрались, сделали заключение, что он не имеет отношения». Крутеева уточнила, что 16 марта полицейские «неожиданно приехали» к Ройзману по тому же поводу. Происходящую ситуацию она назвала «очень странной».