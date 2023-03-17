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Суд отклонил жалобу защиты Ройзмана на его арест

Ведомости

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) остается под арестом, Свердловский областной суд отклонил жалобу его защиты. Об этом сообщает ТАСС. 

«Постановление судьи Ленинского районного суда города Екатеринбурга в отношении Ройзмана Евгения Вадимовича оставить без изменений, жалобу – без удовлетворения», — огласила решение судья.

Накануне, 16 марта, Ройзмана задержали и доставили в полицию, сообщил его адвокат Владислав Идамжапов. После этого в отделении на него был составлен протокол. В тот же день суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга на 14 суток по обвинению в демонстрации экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Свою вину Ройзман не признал.

Адвокат Ройзмана пояснил, что основанием для протокола стал репост во «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Идамжапов подчеркнул, что политик непричастен к правонарушению, поскольку у него «никогда не было личной, персональной страницы» на этой платформе.

Как уточнила жена Ройзмана Юлия Крутеева, «ВКонтакте» существует группа «Евгений Ройзман», к которой политик отношения не имеет. По ее словам, на Ройзмана написали донос в конце прошлого года, однако тогда «разобрались, сделали заключение, что он не имеет отношения». Крутеева уточнила, что 16 марта полицейские «неожиданно приехали» к Ройзману по тому же поводу. Происходящую ситуацию она назвала «очень странной».

Сейчас Ройзман является фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия. Бывшего мэра Екатеринбурга задержали 24 августа 2022 г. Причиной возбуждения уголовного дела стал ролик на YouTube, в котором Ройзман негативно высказался о спецоперации России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных