Суд отклонил жалобу защиты Ройзмана на его арест
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) остается под арестом, Свердловский областной суд отклонил жалобу его защиты. Об этом сообщает ТАСС.
«Постановление судьи Ленинского районного суда города Екатеринбурга в отношении Ройзмана Евгения Вадимовича оставить без изменений, жалобу – без удовлетворения», — огласила решение судья.
Накануне, 16 марта, Ройзмана задержали и доставили в полицию, сообщил его адвокат Владислав Идамжапов. После этого в отделении на него был составлен протокол. В тот же день суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга на 14 суток по обвинению в демонстрации экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Свою вину Ройзман не признал.
Адвокат Ройзмана пояснил, что основанием для протокола стал репост во «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Идамжапов подчеркнул, что политик непричастен к правонарушению, поскольку у него «никогда не было личной, персональной страницы» на этой платформе.
Как уточнила жена Ройзмана Юлия Крутеева, «ВКонтакте» существует группа «Евгений Ройзман», к которой политик отношения не имеет. По ее словам, на Ройзмана написали донос в конце прошлого года, однако тогда «разобрались, сделали заключение, что он не имеет отношения». Крутеева уточнила, что 16 марта полицейские «неожиданно приехали» к Ройзману по тому же поводу. Происходящую ситуацию она назвала «очень странной».
Сейчас Ройзман является фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия. Бывшего мэра Екатеринбурга задержали 24 августа 2022 г. Причиной возбуждения уголовного дела стал ролик на YouTube, в котором Ройзман негативно высказался о спецоперации России на Украине.