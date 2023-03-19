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Общество

Количество погибших при землетрясении в Эквадоре увеличилось до 14 человек

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14 человек погибли в Эквадоре в результате землетрясения, которое произошло на юге республики в субботу. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба президента Эквадора Гильермо Лассо.

По данным властей, землетрясение разрушило 84 здания, 180 строений получили повреждения, уничтожены пять мостов. Количество пострадавших выросло до 446 человек, говорится в сообщении.

В воскресенье президент Эквадора в Twitter сообщил, что посетил все территории, пострадавшие от землетрясения. До этого Лассо также писал, что навестил раненых в одной из больниц города Мачала.

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Землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло 18 марта у побережья Эквадора. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки были зафиксированы в 17:12 по времени UTC (20:12 мск), эпицентр находился в 59 км от крупнейшего эквадорского города Гуаякиль на глубине 80 км.

Газета El Universo писала, что землетрясение ощущалось в 13 провинциях страны. Сообщалось, что в некоторых городах в результате землетрясения отсутствует энергоснабжение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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