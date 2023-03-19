Количество погибших при землетрясении в Эквадоре увеличилось до 14 человек
14 человек погибли в Эквадоре в результате землетрясения, которое произошло на юге республики в субботу. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба президента Эквадора Гильермо Лассо.
По данным властей, землетрясение разрушило 84 здания, 180 строений получили повреждения, уничтожены пять мостов. Количество пострадавших выросло до 446 человек, говорится в сообщении.
В воскресенье президент Эквадора в Twitter сообщил, что посетил все территории, пострадавшие от землетрясения. До этого Лассо также писал, что навестил раненых в одной из больниц города Мачала.
Землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло 18 марта у побережья Эквадора. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки были зафиксированы в 17:12 по времени UTC (20:12 мск), эпицентр находился в 59 км от крупнейшего эквадорского города Гуаякиль на глубине 80 км.
Газета El Universo писала, что землетрясение ощущалось в 13 провинциях страны. Сообщалось, что в некоторых городах в результате землетрясения отсутствует энергоснабжение.