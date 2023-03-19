В МГУ заявили, что в российских школах начинают изучать языки Африки

«У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями», — сказал Маслов на конференции «Россия — Африка» (цитата по ТАСС).