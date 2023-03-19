Газета
Общество

В МГУ заявили, что в российских школах начинают изучать языки Африки

Ведомости

В школах России начинают изучать африканские языки суахили и амхарский, сообщил  директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов. 

«У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями», — сказал Маслов на конференции «Россия — Африка» (цитата по ТАСС).

Агентство со ссылкой на замглавы Минобрнауки РФ Константина Могилевского также пишет, что ведомство работает над подготовкой межправительственных соглашений о взаимном признании образования с Угандой, Египтом и Марокко.

Ранее по теме: В Зимбабве откроют центр изучения русского языка

«Ведется согласование проектов актуализированных документов с восемью странами, это Маврикий, Алжир, Камерун, Конго, Мали, Гана, Гвинея и Экваториальная Гвинея. Впервые прорабатывается вопрос подготовки таких соглашений с Угандой, Египтом и Марокко», – сказал он.

Международная парламентская конференция «Россия – Африка» проходит 19-20 марта под эгидой Государственной думы. Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал участие в мероприятии президента РФ Владимира Путина. Сообщалось, что в ней примут участие делегации 40 стран Африки, в том числе 14 глав законодательных органов. Всего же ожидается более 200 африканских парламентариев различного ранга. В этой конференции также примут участие российские и африканские эксперты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных