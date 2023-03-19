В МГУ заявили, что в российских школах начинают изучать языки Африки
В школах России начинают изучать африканские языки суахили и амхарский, сообщил директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов.
«У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями», — сказал Маслов на конференции «Россия — Африка» (цитата по ТАСС).
Агентство со ссылкой на замглавы Минобрнауки РФ Константина Могилевского также пишет, что ведомство работает над подготовкой межправительственных соглашений о взаимном признании образования с Угандой, Египтом и Марокко.
«Ведется согласование проектов актуализированных документов с восемью странами, это Маврикий, Алжир, Камерун, Конго, Мали, Гана, Гвинея и Экваториальная Гвинея. Впервые прорабатывается вопрос подготовки таких соглашений с Угандой, Египтом и Марокко», – сказал он.
Международная парламентская конференция «Россия – Африка» проходит 19-20 марта под эгидой Государственной думы. Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал участие в мероприятии президента РФ Владимира Путина. Сообщалось, что в ней примут участие делегации 40 стран Африки, в том числе 14 глав законодательных органов. Всего же ожидается более 200 африканских парламентариев различного ранга. В этой конференции также примут участие российские и африканские эксперты.