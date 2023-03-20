В России зафиксировали ажиотажный спрос на визы в Китай

В Китае с 15 марта возобновили выдачу всех категорий виз иностранцам, приостановленную в марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Также находящиеся за границей и приграничные учреждения возобновили рассмотрение и выдачу виз. Кроме того, было принято решение возобновить политику безвизового въезда на Хайнань и в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также в провинцию Гуандун – для групп иностранцев, въезжающих из Гонконга и Макао. Туристические группы из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) смогут вновь без виз приезжать в город Гуйлинь.