В России зафиксировали ажиотажный спрос на визы в Китай
В Москве и Санкт-Петербурге за два дня после возобновления работы визовых центров Китая в России закончились все временные слоты на подачу документов для получения визы в Китай. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
По словам замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной, в Москве подать документы на оформление визы в Китай можно не раньше 23 мая, в Санкт-Петербурге — не раньше 20 апреля. На оформление визы уходит в среднем 2-5 дней, добавила начальник корпоративного отдела «Визахода» Марина Широкова. По ее словам, документы принимают только два раза в неделю — за это время продается 400 заявлений.
Наибольший спрос зафиксирован на деловые визы, которые начали выдавать еще в 2022 г. Однако для их получения требовалось приглашение. По словам участников рынка, чаще всего за бизнес-визами обращаются представители FMCG-индустрии, строительного, добывающего, обрабатывающего секторов и IT-компаний.
Вместе с тем сейчас Китай поднялся с 50-го на 12-е место в рейтинге популярных выездных направлений, следует из данных OneTwoTrip. Чаще всего туристы выбирают Пекин (28% от всех бронирований в Китай), Шанхай (23%) и Гуанчжоу (18%). По данным сервиса Ostrovok.ru, за две первые недели марта количество поисковых запросов отелей в Китае выросло в 6 раз по сравнению с началом февраля, а число бронирований — вдвое.
В Китае с 15 марта возобновили выдачу всех категорий виз иностранцам, приостановленную в марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Также находящиеся за границей и приграничные учреждения возобновили рассмотрение и выдачу виз. Кроме того, было принято решение возобновить политику безвизового въезда на Хайнань и в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также в провинцию Гуандун – для групп иностранцев, въезжающих из Гонконга и Макао. Туристические группы из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) смогут вновь без виз приезжать в город Гуйлинь.
В конце декабря 2022 г. Национальная иммиграционная администрация Китая объявила, что с 8 января также возобновляется выдача загранпаспортов его гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г. Кроме того, возобновится и прием заявлений в КНР от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство.
В январе посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил о возобновлении выдачи туристических виз россиянам. С 6 февраля были возобновлены туристические поездки для организованных групп из КНР в Аргентину, Венгрию, Египет, Камбоджу, Кению, Лаос, на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ и др. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.
С началом пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекратилось. Авиасообщение между двумя странами возобновилось в марте 2021 г. При этом в мае 2022 г. небо над Китаем оказалось закрыто для всех иностранных самолетов российских эксплуатантов, за исключением тех, что находятся в собственности перевозчиков.