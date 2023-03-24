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Медведев: покинувшие Россию артисты только больше потеряли

Ведомости

Покинувшие Россию отечественные исполнители, которые не поддержали проведение военной операции на Украине, больше потеряли от своего отъезда и будут возвращаться, считает заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Я абсолютно уверен, что для 99,9% этих людей – у них там не аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители», – заверил Медведев в беседе с российскими СМИ и пользователями соцсети «ВКонтакте». По его мнению, уехавшие из страны «скорее всего, будут возвращаться». Также замруководителя отметил, что не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта невозможно.

«Если это активная деятельность, направленная против страны, – деятельность по дискредитации вооруженных сил, тех ребят, которые с автоматов в руках стоят в окопе – то это принять нельзя ни от кого, даже от очень серьезных и заслуженных людей», – считает он. Медведев подчеркнул, что «критиковать власть можно и нужно», но «нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну».

В конце декабря 2022 г. Медведев призвал не пускать в Россию уехавших россиян,  которые выступают за поражение РФ. По его мнению, «предателей» нельзя пускать в страну «до конца их дней». Тогда же он заявил, что за такими гражданами должны закрепиться определения «враги общества» и «враги государства».

«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование», – сказал тогда замруководителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных