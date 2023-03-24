Медведев: покинувшие Россию артисты только больше потеряли

«Если это активная деятельность, направленная против страны, – деятельность по дискредитации вооруженных сил, тех ребят, которые с автоматов в руках стоят в окопе – то это принять нельзя ни от кого, даже от очень серьезных и заслуженных людей», – считает он. Медведев подчеркнул, что «критиковать власть можно и нужно», но «нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну».