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В Москве задержаны сотрудники ФТС по подозрению во взяточничестве

Ведомости

В Москве задержали двоих высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы, их подозревают в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По подозрению во взяточничестве задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев», — рассказал собеседник агентства. 

Telegram-канал «112» пишет, что речь идет о взятке в размере 3,8 млн руб. По данным ресурса, силовики провели обыски в здании таможенного управления, а также по месту жительства Беглова и Алеева. В результате было изъято порядка 40 млн руб., пишет «112». 

Источник ТАСС также сообщил о проведенных обысках на рабочих местах и в домах сотрудников ФТС. По его словам, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Телеканал «РЕН ТВ» утверждает, что сотрудники ФТС встретились с двумя предпринимателями, у которых якобы были с собой $50 000 (около 3,8 млн руб.). В момент предположительной передачи денег они были задержаны сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает телеканал.

Александр Беглов работает в таможенных органах с 2001 г. В октябре 2015 г. его назначили заместителем начальника Центрального таможенного управления — начальником службы федеральных таможенных доходов. Беглов награжден медалями «За службу в таможенных органах» II, III степеней, «За усердие» и «Дмитрий Бибиков». Биография Алеева на сайте ФТС не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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