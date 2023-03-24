В Москве задержаны сотрудники ФТС по подозрению во взяточничестве

Телеканал «РЕН ТВ» утверждает, что сотрудники ФТС встретились с двумя предпринимателями, у которых якобы были с собой $50 000 (около 3,8 млн руб.). В момент предположительной передачи денег они были задержаны сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает телеканал.