В Москве задержаны сотрудники ФТС по подозрению во взяточничестве
В Москве задержали двоих высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы, их подозревают в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«По подозрению во взяточничестве задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев», — рассказал собеседник агентства.
Telegram-канал «112» пишет, что речь идет о взятке в размере 3,8 млн руб. По данным ресурса, силовики провели обыски в здании таможенного управления, а также по месту жительства Беглова и Алеева. В результате было изъято порядка 40 млн руб., пишет «112».
Источник ТАСС также сообщил о проведенных обысках на рабочих местах и в домах сотрудников ФТС. По его словам, в ближайшее время им изберут меру пресечения.
Телеканал «РЕН ТВ» утверждает, что сотрудники ФТС встретились с двумя предпринимателями, у которых якобы были с собой $50 000 (около 3,8 млн руб.). В момент предположительной передачи денег они были задержаны сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает телеканал.
Александр Беглов работает в таможенных органах с 2001 г. В октябре 2015 г. его назначили заместителем начальника Центрального таможенного управления — начальником службы федеральных таможенных доходов. Беглов награжден медалями «За службу в таможенных органах» II, III степеней, «За усердие» и «Дмитрий Бибиков». Биография Алеева на сайте ФТС не уточняется.