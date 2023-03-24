Генпрокуратура выступила за информирование МВД о психически нездоровых гражданах
Генпрокуратура России выступает за то, чтобы полиция информировалась о психически нездоровых россиянах, сообщила замначальника главного управления ГП по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Ребрина, передает ТАСС.
«Мы также выступили за то, чтобы органы МВД информировались о психически нездоровых гражданах», — сказала она.
По ее словам, речь идет не о вмешательстве в лечение таких людей, а о «присмотре» за ними, который мог бы включать получение информации от близких родственников и соседей.
«Как они живут, что у них в головах затевается, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям», – добавила она.
В декабре прошлого года Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с хроническими психическими расстройствами, сообщал «Медвестник». В приказе ведомства было прописано сотрудничество психиатра с полицией для «предупреждения общественно опасных действий». В медицинской документации врач должен включать сведения о тяжести психического расстройства, наличии нарушений социального функционирования, соблюдении периодичности диспансерных приемов и назначенного лечения.
Также был изменен порядок информационного взаимодействия между психоневрологическими диспансерами. Если пациент покинул пределы своего региона более чем на месяц, он должен известить об этом своего психиатра в течение 14 дней, а также сообщить о новом месте жительства или нахождении. Такой пациент также обязан прикрепиться к диспансеру по новому месту пребывания.
По состоянию на май 2021 г., в России было зарегистрировано около 5,6 млн человек, страдающих психическими расстройствами, сообщал тогда заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.