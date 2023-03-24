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Общество

Генпрокуратура выступила за информирование МВД о психически нездоровых гражданах

Ведомости

Генпрокуратура России выступает за то, чтобы полиция информировалась о психически нездоровых россиянах, сообщила замначальника главного управления ГП по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Ребрина, передает ТАСС.

«Мы также выступили за то, чтобы органы МВД информировались о психически нездоровых гражданах», — сказала она.

По ее словам, речь идет не о вмешательстве в лечение таких людей, а о «присмотре» за ними, который мог бы включать получение информации от близких родственников и соседей.

«Как они живут, что у них в головах затевается, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям», – добавила она.

В декабре прошлого года Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с хроническими психическими расстройствами, сообщал «Медвестник». В приказе ведомства было прописано сотрудничество психиатра с полицией для «предупреждения общественно опасных действий». В медицинской документации врач должен включать сведения о тяжести психического расстройства, наличии нарушений социального функционирования, соблюдении периодичности диспансерных приемов и назначенного лечения.

Также был изменен порядок информационного взаимодействия между психоневрологическими диспансерами. Если пациент покинул пределы своего региона более чем на месяц, он должен известить об этом своего психиатра в течение 14 дней, а также сообщить о новом месте жительства или нахождении. Такой пациент также обязан прикрепиться к диспансеру по новому месту пребывания.

По состоянию на май 2021 г., в России было зарегистрировано около 5,6 млн человек, страдающих психическими расстройствами, сообщал тогда заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных