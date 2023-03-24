Генпрокуратура выступила за информирование МВД о психически нездоровых гражданах

Также был изменен порядок информационного взаимодействия между психоневрологическими диспансерами. Если пациент покинул пределы своего региона более чем на месяц, он должен известить об этом своего психиатра в течение 14 дней, а также сообщить о новом месте жительства или нахождении. Такой пациент также обязан прикрепиться к диспансеру по новому месту пребывания.