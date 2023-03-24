Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом в России
С 2001 г. в России наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом, сейчас отмечается лучшая статистика в истории страны. Об этом сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева. Ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
«В настоящее время статистика по туберкулезу в нашей стране лучшая за весь исторический период и составляет 31,1 на 100 000 населения. Мы достигли исторического минимума, и это небывалый успех», — заявила Васильева.
Она добавила, что активнее всего заболеваемость снижалась в последние 3-5 лет «после внедрения комплексной программы в регионах». В Минздраве добавили, что за последние 10 лет число случаев хронического туберкулеза снизилось в 4,5 раза, а показатель смертности за последние 15 лет сократился в 5,2 раза.
Ранее сегодня заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий подчеркнул, что в стране используются самые современные и эффективные методы диагностики туберкулеза. Он добавил, что в России есть все необходимые лекарства и медицинские изделия для выявления, профилактики и лечения заболевания. По его словам, с 2000 г. заболеваемость туберкулезом снизилась почти в три раза.
В минздраве Подмосковья сообщили, что в регионе за последние семь лет заболеваемость туберкулезом снизилась на 51%. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы отметили, что по городу этот показатель с 2012 г. сократился в 3,1 раза, среди детей — в 16 раз. Смертность снизилась более чем в три раза.
Туберкулез входит в российский перечень опасных заболеваний. До 2021 г. Россия также входила в список стран ВОЗ с высоким бременем туберкулеза, затем организация исключила страну из перечня.