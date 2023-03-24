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Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом в России

Ведомости

С 2001 г. в России наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом, сейчас отмечается лучшая статистика в истории страны. Об этом сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева. Ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время статистика по туберкулезу в нашей стране лучшая за весь исторический период и составляет 31,1 на 100 000 населения. Мы достигли исторического минимума, и это небывалый успех», — заявила Васильева.

Она добавила, что активнее всего заболеваемость снижалась в последние 3-5 лет «после внедрения комплексной программы в регионах». В Минздраве добавили, что за последние 10 лет число случаев хронического туберкулеза снизилось в 4,5 раза, а показатель смертности за последние 15 лет сократился в 5,2 раза.

Ранее сегодня заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий подчеркнул, что в стране используются самые современные и эффективные методы диагностики туберкулеза. Он добавил, что в России есть все необходимые лекарства и медицинские изделия для выявления, профилактики и лечения заболевания. По его словам, с 2000 г. заболеваемость туберкулезом снизилась почти в три раза.

В минздраве Подмосковья сообщили, что в регионе за последние семь лет заболеваемость туберкулезом снизилась на 51%. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы отметили, что по городу этот показатель с 2012 г. сократился в 3,1 раза, среди детей — в 16 раз. Смертность снизилась более чем в три раза.

Туберкулез входит в российский перечень опасных заболеваний. До 2021 г. Россия также входила в список стран ВОЗ с высоким бременем туберкулеза, затем организация исключила страну из перечня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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