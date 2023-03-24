Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом в России

В минздраве Подмосковья сообщили, что в регионе за последние семь лет заболеваемость туберкулезом снизилась на 51%. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы отметили, что по городу этот показатель с 2012 г. сократился в 3,1 раза, среди детей — в 16 раз. Смертность снизилась более чем в три раза.