Минтруд утвердил 149 профессий для альтернативной службы

В начале февраля ведомство сообщило, что перечень профессий для альтернативной службы пополнился 25 новыми рабочими специальностями и 22 должностями служащих. Среди них — дояр, токарь, рыбак прибрежного лова, швея, инженер по сварке, химик, хореограф и др. При этом Минтруд исключил из списка семь рабочих профессий (гардеробщик, курьер, почтальон и др.) и 15 должностей служащих (агрохимик, микробиолог, концертмейстер и др.).