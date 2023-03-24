Минтруд утвердил 149 профессий для альтернативной службы
Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной службы. Приказ об этом опубликован на портале правовой информации.
Речь идет о 149 специальностях. В список вошли 64 рабочих профессий, включая буфетчика, грузчика, кондуктора, коневода, маляра, няню, пожарного, а также 85 должностей служащих — архитектор, врач, программист, психолог, учитель и др.
Кроме того, Минтруд утвердил перечень организаций, где предусмотрено прохождение альтернативной службы. В список попали места, подведомственные федеральным и региональным органам исполнительной власти.
В начале февраля ведомство сообщило, что перечень профессий для альтернативной службы пополнился 25 новыми рабочими специальностями и 22 должностями служащих. Среди них — дояр, токарь, рыбак прибрежного лова, швея, инженер по сварке, химик, хореограф и др. При этом Минтруд исключил из списка семь рабочих профессий (гардеробщик, курьер, почтальон и др.) и 15 должностей служащих (агрохимик, микробиолог, концертмейстер и др.).
Согласно Конституции РФ, каждый гражданин РФ имеет право заменить военную службу на альтернативную, если первая противоречит его убеждениям или вероисповеданию. В ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» уточняется, что такое право также есть у россиянина, если он относится к коренному малочисленному народу.