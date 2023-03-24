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Минтруд утвердил 149 профессий для альтернативной службы

Ведомости

Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной службы. Приказ об этом опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о 149 специальностях. В список вошли 64 рабочих профессий, включая буфетчика, грузчика, кондуктора, коневода, маляра, няню, пожарного, а также 85 должностей служащих — архитектор, врач, программист, психолог, учитель и др.

Кроме того, Минтруд утвердил перечень организаций, где предусмотрено прохождение альтернативной службы. В список попали места, подведомственные федеральным и региональным органам исполнительной власти.

В начале февраля ведомство сообщило, что перечень профессий для альтернативной службы пополнился 25 новыми рабочими специальностями и 22 должностями служащих. Среди них — дояр, токарь, рыбак прибрежного лова, швея, инженер по сварке, химик, хореограф и др. При этом Минтруд исключил из списка семь рабочих профессий (гардеробщик, курьер, почтальон и др.) и 15 должностей служащих (агрохимик, микробиолог, концертмейстер и др.).

Согласно Конституции РФ, каждый гражданин РФ имеет право заменить военную службу на альтернативную, если первая противоречит его убеждениям или вероисповеданию. В ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» уточняется, что такое право также есть у россиянина, если он относится к коренному малочисленному народу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных