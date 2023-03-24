Минздрав опроверг данные о том, что 81% мужчин в России умирают внезапной смертью
Данные о том, что внезапной смертью умирают 81% российских мужчин, не соответствуют действительности, передает пресс-служба Минздрава.
«Показатели, озвученные профессором Аполихиным, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных. Так, на внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин, а никак не озвученные им 81%», – говорится в сообщении (цитата по «Интерфакс»).
В министерстве отметили, что на первом месте среди причин смерти мужчин в возрасте 40-60 лет, находятся болезни системы кровообращения. Также одной из причин смерти мужчин являются онкологические заболевания, при этом смерть от этих причин не может быть внезапной.
Ранее сегодня главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что в России 52% мужчин не доживают до 65 лет и 81% мужчин умирают внезапной смертью. По его данным, 74% в этой группе – это мужчины, которые умирают на рабочем месте.