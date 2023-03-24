Минздрав опроверг данные о том, что 81% мужчин в России умирают внезапной смертью

«Показатели, озвученные профессором Аполихиным, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных. Так, на внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин, а никак не озвученные им 81%», – говорится в сообщении (цитата по «Интерфакс»).