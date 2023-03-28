Губернатор Ставрополья запретил использование гражданских беспилотников

С 19 октября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. Еще в восьми приграничных регионах действует «средний уровень реагирования». Такой режим установлен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Власти регионов в том числе могут ввести особый режим въезда и выезда с территории, а также ограничить свободу передвижения по ней. В остальных субъектах РФ действует уровень базовой готовности, согласно которому власти должны усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных объектов и др.