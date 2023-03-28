Губернатор Ставрополья запретил использование гражданских беспилотников
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел запрет на использование в крае гражданских беспилотников. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона.
«Запретить до особого распоряжения использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края», – говорится в документе.
Отмечается, что исключениями считаются беспилотники, которые используют органы государственной власти Ставрополья, федеральные и муниципальные госорганы, их подведомственные учреждения и организации, выполняющие государственный оборонный заказ.
7 марта власти Пензенской области запретили использовать беспилотники на территории региона. Запрет будет действовать до снятия уровня базовой готовности, введенного в регионе указом президента РФ Владимира Путина 19 октября 2022 г.
Ранее аналогичный запрет установили власти Воронежской, Челябинской областей и ряда других регионов.
С 19 октября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. Еще в восьми приграничных регионах действует «средний уровень реагирования». Такой режим установлен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Власти регионов в том числе могут ввести особый режим въезда и выезда с территории, а также ограничить свободу передвижения по ней. В остальных субъектах РФ действует уровень базовой готовности, согласно которому власти должны усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных объектов и др.