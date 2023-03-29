СК потребовал арестовать начальника отдела Росгвардии Волкова по делу о коррупции
Следственный комитет (СК) России требует арестовать начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о коррупции, сообщил ТАСС со ссылкой на 235-ый Гарнизонный военный суд.
28 марта о задержании Волкова сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Тогда сотрудники СК и ФСБ провели обыски в доме и квартире Волкова и задержали его на 48 часов. В отношении полковника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы, рассказал депутат.
«Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 млн руб.», – написал депутат в Telegram-канале.