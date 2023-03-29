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СК потребовал арестовать начальника отдела Росгвардии Волкова по делу о коррупции

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Следственный комитет (СК) России требует арестовать начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о коррупции, сообщил ТАСС со ссылкой на 235-ый Гарнизонный военный суд.

28 марта о задержании Волкова сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Тогда сотрудники СК и ФСБ провели обыски в доме и квартире Волкова и задержали его на 48 часов. В отношении полковника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы, рассказал депутат.

«Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 млн руб.», – написал депутат в Telegram-канале.

Ранее по теме: Хинштейн сообщил о задержании полковника Росгвардии Волкова

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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