Газета
Общество

МВД объявило в розыск Надежду Толоконникову

Ведомости

МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ СМИ-иноагентом), следует из материалов ведомственной базы.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в карточке Толоконниковой. По какой статье она разыскивается, в базе не уточняется.

В начале марта юрист Павел Чиков (внесен в реестр иноагентов) сообщил, что столичные следователи возбудили дело в отношении Толоконниковой по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Основанием для возбуждения уголовного дела, по его информации, послужили публикации в социальных сетях. Толоконникова уже несколько лет проживает в США.

В 2012 г. Толоконникова вместе с другой участницей Pussy Riot Марией Алехиной были осуждены к 2 годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый «панк-молебен», который участницы в балаклавах устроили в конце февраля 2012 г. в храме Христа Спасителя в Москве. В декабре 2013 г. Госдумой была объявлена амнистия в связи с 20-летием Конституции РФ, и они вышли на свободу.

Ранее по теме: МВД объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных