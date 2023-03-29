МВД объявило в розыск Надежду Толоконникову
МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ СМИ-иноагентом), следует из материалов ведомственной базы.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в карточке Толоконниковой. По какой статье она разыскивается, в базе не уточняется.
В начале марта юрист Павел Чиков (внесен в реестр иноагентов) сообщил, что столичные следователи возбудили дело в отношении Толоконниковой по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Основанием для возбуждения уголовного дела, по его информации, послужили публикации в социальных сетях. Толоконникова уже несколько лет проживает в США.
В 2012 г. Толоконникова вместе с другой участницей Pussy Riot Марией Алехиной были осуждены к 2 годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый «панк-молебен», который участницы в балаклавах устроили в конце февраля 2012 г. в храме Христа Спасителя в Москве. В декабре 2013 г. Госдумой была объявлена амнистия в связи с 20-летием Конституции РФ, и они вышли на свободу.