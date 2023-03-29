Полковника Волкова обвинили в поставке некачественных комплексов для борьбы с БПЛА

«При непосредственном участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с беспилотными воздушными судами, технические характеристики которых были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА», – заявил следователь Главного военно-следственного управления Следственного комитета (СК) РФ во время заседания гарнизонного военного суда.