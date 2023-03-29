Полковника Волкова обвинили в поставке некачественных комплексов для борьбы с БПЛА
Начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова обвинили в поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось использовать для защиты Крымского моста. Об этом сообщил ТАСС.
«При непосредственном участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с беспилотными воздушными судами, технические характеристики которых были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА», – заявил следователь Главного военно-следственного управления Следственного комитета (СК) РФ во время заседания гарнизонного военного суда.
28 марта о задержании Волкова сообщил депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Хинштейн. Тогда сотрудники СК и ФСБ провели обыски в доме и квартире Волкова и задержали его на 48 часов.
В отношении полковника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы, рассказал тогда депутат.