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Полковника Волкова обвинили в поставке некачественных комплексов для борьбы с БПЛА

Ведомости

Начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова обвинили в  поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось использовать для защиты Крымского моста. Об этом сообщил ТАСС.

«При непосредственном участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с беспилотными воздушными судами, технические характеристики которых были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА», – заявил следователь Главного военно-следственного управления Следственного комитета (СК) РФ во время заседания гарнизонного военного суда.

28 марта о задержании Волкова сообщил депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Хинштейн. Тогда сотрудники СК и ФСБ провели обыски в доме и квартире Волкова и задержали его на 48 часов.

В отношении полковника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы, рассказал тогда депутат.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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