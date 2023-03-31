Володин: главными за март стали законы о наказании за дискредитацию добровольцев

По новым правилам уголовная ответственность наступает не только за дискредитацию военных и фейки о них, но и за такие же действия в отношении добровольцев. Помимо этого, увеличивается срок наказания: теперь за фейки предусмотрено до пяти лет лишения свободы вместо трех, а максимальное наказание по статье остается тем же – до 15 лет тюрьмы. Наказание за дискредитацию также увеличивается: по первой части статьи – с трех до пяти лет лишения свободы, по второй – с пяти до семи лет.