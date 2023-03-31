Володин: главными за март стали законы о наказании за дискредитацию добровольцев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал законы об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в частности добровольцев, наиболее важными из рассмотренных парламентом в марте. Об этом говорится на сайте ГД.
«Законы об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, в том числе добровольцев. Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию как Вооруженных Сил РФ, так и добровольческих формирований, недопустимы», – ответил Володин на вопрос о наиболее важных рассмотренных законопроектах в прошедшем месяце.
По его словам, все те, кто, «рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, должны быть защищены от провокаций и лжи».
Авторами поправок в ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил) стала группа депутатов во главе с Володиным. В конце января с просьбой ввести ответственность за дискредитацию участников СВО и фейки о них к председателю Госдумы обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По словам предпринимателя, вся страна «гордится своими защитниками, но есть отдельные средства массовой информации, блогеры и Telegram-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев».
По новым правилам уголовная ответственность наступает не только за дискредитацию военных и фейки о них, но и за такие же действия в отношении добровольцев. Помимо этого, увеличивается срок наказания: теперь за фейки предусмотрено до пяти лет лишения свободы вместо трех, а максимальное наказание по статье остается тем же – до 15 лет тюрьмы. Наказание за дискредитацию также увеличивается: по первой части статьи – с трех до пяти лет лишения свободы, по второй – с пяти до семи лет.