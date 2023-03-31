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Володин: главными за март стали законы о наказании за дискредитацию добровольцев

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал законы об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в частности добровольцев, наиболее важными из рассмотренных парламентом в марте. Об этом говорится на сайте ГД.

«Законы об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, в том числе добровольцев. Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию как Вооруженных Сил РФ, так и добровольческих формирований, недопустимы», – ответил Володин на вопрос о наиболее важных рассмотренных законопроектах в прошедшем месяце.

По его словам, все те, кто, «рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, должны быть защищены от провокаций и лжи».

Авторами поправок в ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил) стала группа депутатов во главе с Володиным. В конце января с просьбой ввести ответственность за дискредитацию участников СВО и фейки о них к председателю Госдумы обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По словам предпринимателя, вся страна «гордится своими защитниками, но есть отдельные средства массовой информации, блогеры и Telegram-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев».

14 марта Госдума приняла в третьем и заключительном чтении проект закона. На следующий день, 15 марта, его одобрил Совет Федерации, а уже 18 марта эти поправки утвердил президент России Владимир Путин.

По новым правилам уголовная ответственность наступает не только за дискредитацию военных и фейки о них, но и за такие же действия в отношении добровольцев. Помимо этого, увеличивается срок наказания: теперь за фейки предусмотрено до пяти лет лишения свободы вместо трех, а максимальное наказание по статье остается тем же – до 15 лет тюрьмы. Наказание за дискредитацию также увеличивается: по первой части статьи – с трех до пяти лет лишения свободы, по второй – с пяти до семи лет.

Ранее по теме: Госдума приняла закон о лишении свободы до 15 лет за фейки об участниках военной операции

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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