В Москве заработал чат-бот по вопросам контрактной службы
В Москве заработал чат-бот на платформе Telegram по вопросам военной службы по контракту. Об этом говорится на сайте мэра столицы.
Чат-бот может ответить на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки для военнослужащих и их семей. Кроме того, граждане могут получить консультацию по телефону горячей линии 117 и на сайте мэра Москвы в разделе «Военная служба по контракту».
Накануне, 3 апреля, в Москве открыли единый пункт отбора для желающих пройти военную службу по контракту по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1.
Военнослужащим по контракту полагается выплата в размере 195 000 руб. Дополнительно те, кто поступили на службу в Москве, будут каждый месяц получать по 50 000 руб., уточнили в пресс-службы мэрии.
Среди других льгот, на которые могут претендовать семьи военнослужащих по контракту, — зачисление детей в детские сады и школы вне очереди, компенсации на двухразовое питание и продленку, а также ежемесячные выплаты на каждого ребенка в размере 18 770 руб. Эти меры социальной поддержки были распространены на семьи добровольцев и контрактников мэром Москвы Сергеем Собяниным 21 февраля.