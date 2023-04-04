В Москве заработал чат-бот по вопросам контрактной службы

Среди других льгот, на которые могут претендовать семьи военнослужащих по контракту, — зачисление детей в детские сады и школы вне очереди, компенсации на двухразовое питание и продленку, а также ежемесячные выплаты на каждого ребенка в размере 18 770 руб. Эти меры социальной поддержки были распространены на семьи добровольцев и контрактников мэром Москвы Сергеем Собяниным 21 февраля.