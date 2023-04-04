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В Москве заработал чат-бот по вопросам контрактной службы

Ведомости

В Москве заработал чат-бот на платформе Telegram по вопросам военной службы по контракту. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Чат-бот может ответить на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки для военнослужащих и их семей. Кроме того, граждане могут получить консультацию по телефону горячей линии 117 и на сайте мэра Москвы в разделе «Военная служба по контракту».

Накануне, 3 апреля, в Москве открыли единый пункт отбора для желающих пройти военную службу по контракту по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1.

Военнослужащим по контракту полагается выплата в размере 195 000 руб. Дополнительно те, кто поступили на службу в Москве, будут каждый месяц получать по 50 000 руб., уточнили в пресс-службы мэрии.

Среди других льгот, на которые могут претендовать семьи военнослужащих по контракту, — зачисление детей в детские сады и школы вне очереди, компенсации на двухразовое питание и продленку, а также ежемесячные выплаты на каждого ребенка в размере 18 770 руб. Эти меры социальной поддержки были распространены на семьи добровольцев и контрактников мэром Москвы Сергеем Собяниным 21 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных