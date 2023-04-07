В России на 10% снизилось число смертей от заболеваний сердца

Сейчас в России доступны все виды терапии онкологических заболеваний, отметил Мурашко. «Химиотерапия – только за последние 3 года практически на 50% увеличилось число курсов химиотерапии; почти на 40% количество схем, применяемых в современной химиотерапии, увеличилось. Фотонная терапия стала доступна. <...> Впервые у нас появилась протонная терапия в арсенале лечения онкологических заболеваний – 4000 пациентов за последние два с небольшим года прошли [лечение]», – добавил министр.