В России на 10% снизилось число смертей от заболеваний сердца
Смертность в России от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 10% по сравнению с 2019 г. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с президентом Владимиром РФ Путиным, передает пресс-служба Кремля.
«По сердечно-сосудистым заболеваниям – COVID, к сожалению, дал прирост, поскольку сама по себе инфекция давала в том числе осложнения тромбофилического характера, тромбозы вызывала. <...> Ситуация сегодня по сравнению с 2019 г. – на 10% ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», – сказал он.
Мурашко также обратил внимание на снижение смертности от онкологических заболеваний. По его словам, за два года этот показатель сократился на 4,5%.
Сейчас в России доступны все виды терапии онкологических заболеваний, отметил Мурашко. «Химиотерапия – только за последние 3 года практически на 50% увеличилось число курсов химиотерапии; почти на 40% количество схем, применяемых в современной химиотерапии, увеличилось. Фотонная терапия стала доступна. <...> Впервые у нас появилась протонная терапия в арсенале лечения онкологических заболеваний – 4000 пациентов за последние два с небольшим года прошли [лечение]», – добавил министр.
В конце января Мурашко сообщал о росте числа детей, которые стоят на учете в онкологических центрах. По его словам, рост числа таких пациентов был обусловлен повышением качества лечения, которое позволяет сохранять жизнь и вылечивать детей в дальнейшем.