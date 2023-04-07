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Общество

В России на 10% снизилось число смертей от заболеваний сердца

Ведомости

Смертность в России от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 10% по сравнению с 2019 г. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с президентом Владимиром РФ Путиным, передает пресс-служба Кремля. 

«По сердечно-сосудистым заболеваниям – COVID, к сожалению, дал прирост, поскольку сама по себе инфекция давала в том числе осложнения тромбофилического характера, тромбозы вызывала. <...> Ситуация сегодня по сравнению с 2019 г. – на 10% ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», – сказал он.

Мурашко также обратил внимание на снижение смертности от онкологических заболеваний. По его словам, за два года этот показатель сократился на 4,5%.

Сейчас в России доступны все виды терапии онкологических заболеваний, отметил Мурашко. «Химиотерапия – только за последние 3 года практически на 50% увеличилось число курсов химиотерапии; почти на 40% количество схем, применяемых в современной химиотерапии, увеличилось. Фотонная терапия стала доступна. <...> Впервые у нас появилась протонная терапия в арсенале лечения онкологических заболеваний – 4000 пациентов за последние два с небольшим года прошли [лечение]», – добавил министр.

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В конце января Мурашко сообщал о росте числа детей, которые стоят на учете в онкологических центрах. По его словам, рост числа таких пациентов был обусловлен повышением качества лечения, которое позволяет сохранять жизнь и вылечивать детей в дальнейшем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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