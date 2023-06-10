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Суд в Москве арестовал замначальника Центра экспертизы Росгвардии Снегирева

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Суд арестовал заместителя начальника Центра государственной экспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве. Об этом рассказали в Пресненском суде Москвы, пишет «РИА Новости».

Снегиреву вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. На какой срок арестовали замначальника центра, не уточняется.

Ранее об аресте Снегирева на два месяца писал руководитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его данным, замначальника был задержан вчера, 9 июня. Его обвиняют в получении 6 млн руб. от подрядчика, чтобы тот выдал положительное заключение по завышенной смете на ремонт здания МВД. 

По данным депутата, также были арестованы бывший начальник управления капстроительства департамента МВД Дмитрий Петрухин и его бывший заместитель Вадим Сафьянов. «Ближайшие два месяца он вместе с бывшим замом проведет теперь в камере СИЗО», – написал Хинштейн у себя в Telegram-канале.

28 марта депутат сообщил о задержании начальника отдела Морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова за «поставку некачественного и неисправного вооружения» на сумму 400 млн руб. На следующий день СК обвинил Волкова в поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось использовать для защиты Крымского моста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных