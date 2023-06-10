Суд в Москве арестовал замначальника Центра экспертизы Росгвардии Снегирева
Суд арестовал заместителя начальника Центра государственной экспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве. Об этом рассказали в Пресненском суде Москвы, пишет «РИА Новости».
Снегиреву вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. На какой срок арестовали замначальника центра, не уточняется.
Ранее об аресте Снегирева на два месяца писал руководитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его данным, замначальника был задержан вчера, 9 июня. Его обвиняют в получении 6 млн руб. от подрядчика, чтобы тот выдал положительное заключение по завышенной смете на ремонт здания МВД.
По данным депутата, также были арестованы бывший начальник управления капстроительства департамента МВД Дмитрий Петрухин и его бывший заместитель Вадим Сафьянов. «Ближайшие два месяца он вместе с бывшим замом проведет теперь в камере СИЗО», – написал Хинштейн у себя в Telegram-канале.
28 марта депутат сообщил о задержании начальника отдела Морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова за «поставку некачественного и неисправного вооружения» на сумму 400 млн руб. На следующий день СК обвинил Волкова в поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось использовать для защиты Крымского моста.