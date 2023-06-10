Суд в Москве арестовал замначальника Центра экспертизы Росгвардии Снегирева

Ранее об аресте Снегирева на два месяца писал руководитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его данным, замначальника был задержан вчера, 9 июня. Его обвиняют в получении 6 млн руб. от подрядчика, чтобы тот выдал положительное заключение по завышенной смете на ремонт здания МВД.