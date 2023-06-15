Голикова сообщила о начале диспансеризации взрослого населения в новых регионах

Днем ранее стало известно, что правительство России разрешило до апреля 2025 г. оборот лекарственных препаратов без маркировки в новых регионах. До 1 апреля 2025 г. также разрешается ввод в оборот лекарств без маркировки, если те ввозятся (не из стран – участниц ЕАЭС) на территории четырех новых регионов РФ. В январе Путин поручил правительству проработать вопрос об обеспечении новых регионов лекарствами, которые нужны для профилактики и лечения инфекционных заболеваний.