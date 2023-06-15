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Голикова сообщила о начале диспансеризации взрослого населения в новых регионах

Ведомости

Министерство здравоохранения России приступило к диспансеризации взрослого населения в новых регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передают «РИА Новости». Ранее такую задачу поставил президент России Владимир Путин.

«Сейчас Минздрав со всеми коллегами из регионов, федерального центра запустил взрослую диспансеризацию по российским стандартам, исходя из того, что необходимо. Самое главное – как потом организовать маршрутизацию оказания медицинской помощи тех пациентов, которые будут выявлены с точки зрения ее оказания», – рассказала Голикова журналистам.

Диспансеризация детей уже завершена, напомнила вице-премьер. По ее словам, сейчас идет работа по единичным обращениям.

На совещании с членами правительства 31 мая Путин заявил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести диспансеризацию взрослого населения. В ходе совещания Голикова рассказала о проведенной в новых регионах диспансеризации детей. Путин уточнил, что всего было обследовано более 300 000 детей. Выслушав доклад вице-премьера, президент пришел к выводу, что диспансеризация «прошла достаточно организованно и дает хорошие результаты».

Днем ранее стало известно, что правительство России разрешило до апреля 2025 г. оборот лекарственных препаратов без маркировки в новых регионах. До 1 апреля 2025 г. также разрешается ввод в оборот лекарств без маркировки, если те ввозятся (не из стран – участниц ЕАЭС) на территории четырех новых регионов РФ. В январе Путин поручил правительству проработать вопрос об обеспечении новых регионов лекарствами, которые нужны для профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных