Посол Китая подтвердил намерение Пекина облегчить визовый режим с Россией
«Я считаю, что мы хотим это сделать, но нужно договориться, согласовать», – ответил Ханьхуэй на вопрос о возможном облегчении визового режима. В разговоре с агентством китайский посол назвал введение электронных виз техническим вопросом. По его мнению, облегчение визового режима является общим желанием двух стран.
В конце мая министр экономического развития России Максим Решетников на Российско-китайском бизнес-форуме заявил, что РФ ждет от Китая списка туристических организаций для полноценного запуска соглашения о безвизовых поездках. Он уточнил, что российская сторона уже направила такой список.
О возобновлении соглашения между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках стало известно в феврале. Соглашение было приостановлено в период пандемии. Представитель МИД РФ уточнял, что граждане КНР могут въезжать в Россию как с визами, так и в безвизовом порядке в рамках межправительственного соглашения. В Минэке поясняли, что для пропуска туристов в Россию ждут от министерства культуры и туризма КНР список туристических компаний, которые планируют отправлять групповые туры в Россию.
В конце января китайские власти анонсировали возобновление туристических поездок для организованных групп в 20 стран, включая Россию, с 6 февраля. Тогда же в китайском посольстве в РФ сообщили, что россияне уже могут получить туристические визы в КНР.