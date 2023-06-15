Посол Китая подтвердил намерение Пекина облегчить визовый режим с Россией

О возобновлении соглашения между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках стало известно в феврале. Соглашение было приостановлено в период пандемии. Представитель МИД РФ уточнял, что граждане КНР могут въезжать в Россию как с визами, так и в безвизовом порядке в рамках межправительственного соглашения. В Минэке поясняли, что для пропуска туристов в Россию ждут от министерства культуры и туризма КНР список туристических компаний, которые планируют отправлять групповые туры в Россию.