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Посол Китая подтвердил намерение Пекина облегчить визовый режим с Россией

Ведомости

Китай и Россия настроены на облегчение визового режима между двумя странами, заявил в беседе с «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Также, по его словам, введение электронных виз является техническим вопросом.

«Я считаю, что мы хотим это сделать, но нужно договориться, согласовать», – ответил Ханьхуэй на вопрос о возможном облегчении визового режима. В разговоре с агентством китайский посол назвал введение электронных виз техническим вопросом. По его мнению, облегчение визового режима является общим желанием двух стран.

В конце мая министр экономического развития России Максим Решетников на Российско-китайском бизнес-форуме заявил, что РФ ждет от Китая списка туристических организаций для полноценного запуска соглашения о безвизовых поездках. Он уточнил, что российская сторона уже направила такой список.

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О возобновлении соглашения между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках стало известно в феврале. Соглашение было приостановлено в период пандемии. Представитель МИД РФ уточнял, что граждане КНР могут въезжать в Россию как с визами, так и в безвизовом порядке в рамках межправительственного соглашения. В Минэке поясняли, что для пропуска туристов в Россию ждут от министерства культуры и туризма КНР список туристических компаний, которые планируют отправлять групповые туры в Россию.

В конце января китайские власти анонсировали возобновление туристических поездок для организованных групп в 20 стран, включая Россию, с 6 февраля. Тогда же в китайском посольстве в РФ сообщили, что россияне уже могут получить туристические визы в КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных