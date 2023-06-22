ФСБ задержала в Мелитополе причастных к покушениям украинских диверсантов

В результате этих покушений, осуществлявшихся с помощью самодельных бомб, один человек погиб, еще несколько получили ранения, пояснили в ФСБ. Диверсанты также планировали теракт на ж/д дороге, причем задержали их у тайника, из которого они забирали самодельное взрывное устройство для дальнейшей закладки на путях.