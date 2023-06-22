ФСБ задержала в Мелитополе причастных к покушениям украинских диверсантов
ФСБ России задержала в Мелитополе украинских диверсантов, которые причастны к покушениям на представителей госструктур Запорожской области, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
«Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Задержанными лицами совершены покушения на жизни руководителей государственных структур Запорожской области», – приводит сообщение ТАСС.
В результате этих покушений, осуществлявшихся с помощью самодельных бомб, один человек погиб, еще несколько получили ранения, пояснили в ФСБ. Диверсанты также планировали теракт на ж/д дороге, причем задержали их у тайника, из которого они забирали самодельное взрывное устройство для дальнейшей закладки на путях.
В отношении диверсантов возбуждены уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ, они были арестованы.
13 июня ФСБ сообщила, что пресекла противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работавших на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 и 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).