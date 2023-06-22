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ФСБ задержала в Мелитополе причастных к покушениям украинских диверсантов

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ФСБ России задержала в Мелитополе украинских диверсантов, которые причастны к покушениям на представителей госструктур Запорожской области, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

«Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Задержанными лицами совершены покушения на жизни руководителей государственных структур Запорожской области», – приводит сообщение ТАСС.

В результате этих покушений, осуществлявшихся с помощью самодельных бомб, один человек погиб, еще несколько получили ранения, пояснили в ФСБ. Диверсанты также планировали теракт на ж/д дороге, причем задержали их у тайника, из которого они забирали самодельное взрывное устройство для дальнейшей закладки на путях.

В отношении диверсантов возбуждены уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ, они были арестованы.

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13 июня ФСБ сообщила, что пресекла противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работавших на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 и 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных