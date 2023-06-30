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Общество

В Кемерове суд смягчил наказание основному собственнику ТЦ «Зимняя вишня»

Ведомости

Кемеровский областной суд изменил обвинительный приговор бывшему гендиректору компании – собственника ТЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой и смягчил наказание на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Областной суд исключил из приговора указание о признании отягчающим обстоятельством Богдановой по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) о совершении преступления организованной группой, уточняет агентство. В результате наказание совладельцу ТЦ составит 13 лет и 10 месяцев колонии вместо 14 лет.

Аналогичные меры были приняты в отношении гендиректора «Зимней вишни» Надежды Судденок и технического директора собственника ТЦ Георгия Соболева. В итоге им назначено наказание в 13 лет и 4 месяца и 10 лет и 10 месяцев колонии соответственно. Вместе с этим суд дополнительно запретил им заниматься организационно-распорядительной деятельностью в коммерческих организациях.

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Сотрудникам компании, которая отвечала за обслуживание противопожарной сигнализации, запретили заниматься деятельностью в области обеспечения безопасности. Пожарным, проходящим по делу, запретили занимать должности представителей власти в противопожарной службе. Приговор в отношении охранника ТЦ оставлен без изменений.

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла в Кемерове 25 марта 2018 г. Пожар вспыхнул на верхнем этаже, где располагались кинозалы. Погибли 60 человек, 37 из них – дети, которые задохнулись от дыма в кинотеатре. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии СК, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже здания.

В октябре 2021 г. суд признал виновными всех восьмерых фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне». Все фигуранты дела получили реальные сроки: от пяти до 14 лет колонии. Богданова, Судденок и Соболев были признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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