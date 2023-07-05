ФСБ сообщила о предотвращении теракта на энергетическом объекте на Сахалине

На кадрах, которые опубликовала ФСБ, показано, что при обысках у гражданина были обнаружены керосин, селитра, серные шашки, карты. На допросе задержанный рассказал, что планировал осуществить теракт ночью и добраться до объектов на велосипеде, «чтобы меньше попадаться на камеры». После этого он планировал заснять произошедшее и переслать кадры ВСУ.