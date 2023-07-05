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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на энергетическом объекте на Сахалине

Ведомости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на энергетическом объекте и в военкомате в Южно-Сахалинске и задержали гражданина России, который является сторонником украинского неонацизма. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

«В городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).

При обысках в доме задержанного сотрудники ФСБ обнаружили компоненты для самодельных взрывных устройств и инструкции по их изготовлению, а также средства связи, содержащие переписку с координатором одной из террористических организаций Украины и большое количество террористического контента. 

На кадрах, которые опубликовала ФСБ, показано, что при обысках у гражданина были обнаружены керосин, селитра, серные шашки, карты. На допросе задержанный рассказал, что планировал осуществить теракт ночью и добраться до объектов на велосипеде, «чтобы меньше попадаться на камеры». После этого он планировал заснять произошедшее и переслать кадры ВСУ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) и госизмены (ст. 275 УК РФ). По последней статье предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно. Задержанный заключен под стражу.

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28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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