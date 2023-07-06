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ФСБ сообщила об устранении готовившего теракт в Тюменской области

Ведомости

ФСБ России совместно с СК по Тюменской области раскрыли националистов, планировавших теракт по заданию Киева. При задержании один из них оказал вооруженное сопротивление и был убит. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Злоумышленники являются гражданами России. Они готовили теракт на объекте ТЭК по заданию представителей украинских военизированных формирований. ФСБ обнаружила у нейтрализованного националиста пистолет Макарова со снаряженными патронами и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Бомба была обезврежена взрывотехниками, пишет ТАСС.

Против россиян возбудили уголовные дела по четырем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту).

В СК сообщили, что 4 июля при задержании 38-летний мужчина в лесополосе в Исетском районе вблизи газо-нефтераспределительного узла совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас. Ответным огнем он был ликвидирован. По версии следствия, житель Тюмени был сторонником радикальных взглядов и разделял идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения. В СК уточнили, что националист планировал подорвать один из объектов ТЭК в Тюменской области.

Накануне, 5 июля, ФСБ сообщила о предотвращении теракта на энергетическом объекте и в военкомате в Южно-Сахалинске. Сотрудники спецслужбы задержали гражданина России, который является сторонником украинского неонацизма, уточнили в пресс-службе. Против него возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) и госизмены (ст. 275 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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