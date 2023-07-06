ФСБ сообщила об устранении готовившего теракт в Тюменской области

В СК сообщили, что 4 июля при задержании 38-летний мужчина в лесополосе в Исетском районе вблизи газо-нефтераспределительного узла совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас. Ответным огнем он был ликвидирован. По версии следствия, житель Тюмени был сторонником радикальных взглядов и разделял идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения. В СК уточнили, что националист планировал подорвать один из объектов ТЭК в Тюменской области.