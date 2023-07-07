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СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Самарской области

Ведомости

В Самарской области по факту взрыва на заводе «Промсинтез» возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 

Происшествие произошло на территории завода, который расположен в городе Чапаевске, во время ремонтных работ. В СК подтвердили, что в результате взрыва шесть человек погибли, еще восемь пострадали, двоим оказывают медицинскую помощь.

Следователи и криминалисты регионального управления СК проводят следственные мероприятия на месте происшествия. Их работу контролирует и. о. руководителя управления Александр Воеводин.

Ранее о погибших в результате взрыва на заводе сообщили СМИ со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел во время демонтажа оборудования.

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Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что взрыв произошел при выполнении сварочных работ. «По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми. Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ», – заявил депутат.

Завод «Промсинтез» работает с 1997 г. Предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ и химической продукции. Согласно информации на сайте завода, он является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Предприятие основано на базе созданного в 1911 г. Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ. С 1998 г. «Промсинтез» производит нитробензол, который используют при производстве анилина, красителей и полимеров, а с 2003 г. – патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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