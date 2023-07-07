СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Самарской области

Завод «Промсинтез» работает с 1997 г. Предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ и химической продукции. Согласно информации на сайте завода, он является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Предприятие основано на базе созданного в 1911 г. Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ. С 1998 г. «Промсинтез» производит нитробензол, который используют при производстве анилина, красителей и полимеров, а с 2003 г. – патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.