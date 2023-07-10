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Общество

Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию в Херсонской области

Ведомости

Эпидемиологическая ситуация в Херсонской области остается стабильной, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Ведется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения. Эпидобстановка в регионе остается стабильной», – сообщили в представительстве ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, более 10 000 человек были привиты против инфекционных заболеваний, для этого были сформированы 17 прививочных бригад. Также с 7 июня было отобрано около 800 проб морской и питьевой воды, продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей и др. В пресс-службе рекомендовали проживающим в зоне ЧС использовать только бутилированную или кипяченую воду.

Ночью 6 июня в Херсонской области произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды, а уровень ее подъема достигал 11 м. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.

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Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб., а число погибших, по последней информации, достигло 55 человек.

21 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернулся в свои природные берега, однако нижнее течение реки в результате разрушения плотины ГЭС стало зоной экологической катастрофы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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