Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию в Херсонской области

Кроме того, более 10 000 человек были привиты против инфекционных заболеваний, для этого были сформированы 17 прививочных бригад. Также с 7 июня было отобрано около 800 проб морской и питьевой воды, продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей и др. В пресс-службе рекомендовали проживающим в зоне ЧС использовать только бутилированную или кипяченую воду.