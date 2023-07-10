Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию в Херсонской области
Эпидемиологическая ситуация в Херсонской области остается стабильной, сообщили в Роспотребнадзоре.
«Ведется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения. Эпидобстановка в регионе остается стабильной», – сообщили в представительстве ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, более 10 000 человек были привиты против инфекционных заболеваний, для этого были сформированы 17 прививочных бригад. Также с 7 июня было отобрано около 800 проб морской и питьевой воды, продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей и др. В пресс-службе рекомендовали проживающим в зоне ЧС использовать только бутилированную или кипяченую воду.
Ночью 6 июня в Херсонской области произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды, а уровень ее подъема достигал 11 м. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.
Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб., а число погибших, по последней информации, достигло 55 человек.
21 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернулся в свои природные берега, однако нижнее течение реки в результате разрушения плотины ГЭС стало зоной экологической катастрофы.