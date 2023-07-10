Путин подписал закон об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы

Закон вносит изменения в УК РФ и вводит наказание для коллекторов, сотрудников банков и МФО за незаконную деятельность по возврату долгов в отношении граждан. В частности, уголовная ответственность теперь наступает за угрозы должнику применением насилия или повреждением его имущества, а также за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких.