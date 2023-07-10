Путин подписал закон об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность для коллекторов за угрозы, клевету и шантаж. Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон вносит изменения в УК РФ и вводит наказание для коллекторов, сотрудников банков и МФО за незаконную деятельность по возврату долгов в отношении граждан. В частности, уголовная ответственность теперь наступает за угрозы должнику применением насилия или повреждением его имущества, а также за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких.
За такие действия коллектору будет грозить штраф от 300 000 до 500 000 руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на этот же срок.
Наказание ужесточается, если незаконная деятельность осуществлялась организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, а также порчей имущества в особо крупном размере. В таком случае виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Также возможен штраф от 1 млн до 5 млн руб.
Если те же действия были совершены группой по предварительному сговору, но без опасного для жизни и здоровья насилия, закон предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а также штраф в размере от 0,5 до 1 млн руб.
Инициатива была внесена группой депутатов в Госдуму еще 29 июня 2022 г. В первом чтении документ приняли в ноябре того же года, а во втором – в конце мая этого года. В окончательном чтении закон был принят 27 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что «беспределу коллекторов положен конец». 5 июля закон одобрил Совфед.