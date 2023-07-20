В Новосибирской области неизвестный попытался поджечь здание военкомата
В Бердске Новосибирской области неизвестный мужчина попытался поджечь здание военкомата, прокуратура взяла на контроль это расследование. Об этом сообщил портал NGS.ru со ссылкой пресс-службу ведомства.
«Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой», – сообщили в прокуратуре по Новосибирской области.
По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел вечером 19 июля. Тогда неизвестный мужчина пришел к зданию, где находятся военкомат и прокуратура, облил дверь горючей жидкостью и поджег ее. После этого он скрылся с места преступления.
В результате произошедшего никто не пострадал. Площадь возгорания составила менее 0,5 кв. м. Пламя потухло само собой «за пару минут». Мужчину сейчас разыскивают. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
В конце января в России вынесли первый приговор за поджог военкомата по статье о терроризме. В 2022 г. в ночь на 4 мая двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. Согласно материалам дела, в это время в здании находился сторож. Пострадавших в результате пожара не было. Огонь повредил внутреннюю отделку в здании на площади 1 кв. м. После задержания поджигателям вменяли статьи о хулиганстве и умышленном повреждении имущества, однако в декабре обвинение переквалифицировали на статью о терроризме. В результате одного из фигурантов дела Владислава Борисенко признали виновным по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК), его приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 6000 руб.