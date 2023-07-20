В Новосибирской области неизвестный попытался поджечь здание военкомата

В конце января в России вынесли первый приговор за поджог военкомата по статье о терроризме. В 2022 г. в ночь на 4 мая двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. Согласно материалам дела, в это время в здании находился сторож. Пострадавших в результате пожара не было. Огонь повредил внутреннюю отделку в здании на площади 1 кв. м. После задержания поджигателям вменяли статьи о хулиганстве и умышленном повреждении имущества, однако в декабре обвинение переквалифицировали на статью о терроризме. В результате одного из фигурантов дела Владислава Борисенко признали виновным по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК), его приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 6000 руб.