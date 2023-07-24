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Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку выписали из больницы

Ведомости

14-летнюю девочку, которая пострадала при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в разговоре с «РИА Новости».  

«Девочку выписали из Российской детской клинической больницы после необходимого лечения. Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается», – сказал он. 

Девочка пострадала при атаке надводных беспилотников на Крымский мост в ночь на 17 июля. Она находилась в машине вместе с родителями, которые погибли на месте. Девочку сначала доставили в профильное отделение Темрюкской ЦРБ, затем перевели в Детскую краевую клиническую больницу. 20 июля девочка была доставлена в Москву. В оперштабе Краснодарского края рассказывали, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки.

Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по данным ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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