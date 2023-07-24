Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку выписали из больницы
14-летнюю девочку, которая пострадала при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в разговоре с «РИА Новости».
«Девочку выписали из Российской детской клинической больницы после необходимого лечения. Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается», – сказал он.
Девочка пострадала при атаке надводных беспилотников на Крымский мост в ночь на 17 июля. Она находилась в машине вместе с родителями, которые погибли на месте. Девочку сначала доставили в профильное отделение Темрюкской ЦРБ, затем перевели в Детскую краевую клиническую больницу. 20 июля девочка была доставлена в Москву. В оперштабе Краснодарского края рассказывали, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки.
Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по данным ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины.