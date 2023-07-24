Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку выписали из больницы

Девочка пострадала при атаке надводных беспилотников на Крымский мост в ночь на 17 июля. Она находилась в машине вместе с родителями, которые погибли на месте. Девочку сначала доставили в профильное отделение Темрюкской ЦРБ, затем перевели в Детскую краевую клиническую больницу. 20 июля девочка была доставлена в Москву. В оперштабе Краснодарского края рассказывали, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки.