В Приднестровье назвали главного подозреваемого в убийстве лидера местной компартии

Брынзарь уточнил, что Хоржан и Думиникэ, которого объявили в розыск, вместе отбывали наказание и после освобождения поддерживали контакты, общались по телефону, а последний приходил в дом к политику. Глава СК заявил, что незадолго до убийства они общались через WhatsApp. При этом он уточнил, что преступников было как минимум трое. По словам Брынзаря, политику наносились такие телесные повреждения, которые характерны для разбойного нападения, а не для убийства.