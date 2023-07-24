В Приднестровье назвали главного подозреваемого в убийстве лидера местной компартии
Главным подозреваемым в убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана является Андрей Думиникэ. Об этом на брифинге заявил глава Следственного комитета непризнанной республики Вячеслав Брынзарь, пишет «Интерфакс».
Брынзарь уточнил, что Хоржан и Думиникэ, которого объявили в розыск, вместе отбывали наказание и после освобождения поддерживали контакты, общались по телефону, а последний приходил в дом к политику. Глава СК заявил, что незадолго до убийства они общались через WhatsApp. При этом он уточнил, что преступников было как минимум трое. По словам Брынзаря, политику наносились такие телесные повреждения, которые характерны для разбойного нападения, а не для убийства.
Глава ведомства сообщил, что СК обратился за помощью в расследовании в Молдавию, у которой есть допуск к розыску через Интерпол.
Ранее в приднестровском СК рассказали, что в качестве одной из версий убийства Хоржана рассматривается разбойное нападение. По версии следствия, убийство было совершено в ночь на 17 июля. Судмедэксперт на теле Хоржана обнаружил колотые ранения в области шеи и спины. Также повреждения зафиксированы в области головы, которые, по предварительным данным, могли быть нанесены твердым предметом.
В МВД рассказывали, что его тело нашла супруга в одной из комнат в доме в селе Суклея. Сейф в кабинете политика был открытым и пустым.
Хоржан родился в 1976 г. в Молдавской ССР. Он был депутатом Верховного совета республики с 2010 по 2019 г. В 2018 г. его приговорили к 4,5 года заключения по делу о применении насилия к представителю власти. В 2022 г. он вышел на свободу.