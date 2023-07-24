Суд приговорил к 13 годам колонии попытавшегося поджечь военкомат в Выборге

Суд установил, что организатором поджога военкомата выступал Юрий Загурских, которого ранее приговорили к 11 годам лишения свободы. Он, по версии следствия, вступал в сговор с неустановленным лицом на Украине. В июне 2022 г. в Выборге Воскресенский ночью попытался поджечь военкомат. Вместе с ним был подельник Евгений Лагойда. У них было самодельное зажигательное устройство, которое они хотели закинуть в здание. Но, как уточнили в суде, завершить преступление им не удалось, так как они увидели охранника и скрылись.