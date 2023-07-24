Суд приговорил к 13 годам колонии попытавшегося поджечь военкомат в Выборге
Второй Западный окружной военный суд назначил 13 лет лишения свободы Эльдару Воскресенскому, которого признали виновным в попытке поджога военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт группой лиц). Первые три года наказания он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима.
Суд установил, что организатором поджога военкомата выступал Юрий Загурских, которого ранее приговорили к 11 годам лишения свободы. Он, по версии следствия, вступал в сговор с неустановленным лицом на Украине. В июне 2022 г. в Выборге Воскресенский ночью попытался поджечь военкомат. Вместе с ним был подельник Евгений Лагойда. У них было самодельное зажигательное устройство, которое они хотели закинуть в здание. Но, как уточнили в суде, завершить преступление им не удалось, так как они увидели охранника и скрылись.
В пресс-службе суда добавили, что Воскресенский вину не признал. Лагойда ранее был осужден на шесть лет лишения свободы с отбыванием первых двух в тюрьме.
В апреле Верховный суд Крыма приговорил к 10 годам колонии строгого режима россиянина, устроившего поджог военкомата в Симферополе и планировавшего подрыв железнодорожного моста в Советском районе полуострова.