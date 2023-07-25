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Общество

Госдума поддержала запрет на регистрацию на сайтах по иностранной почте

Ведомости

Госдума одобрила во втором чтении поправку о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты 20 июля.

Проект поправок к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи» был подготовлен депутатом Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным. Законопроект был опубликован с положительным заключением от комитета Госдумы по информационной политике, подписанным его руководителем Александром Хинштейном (также «Единая Россия»). В случае принятия документа он вступит в силу с 1 декабря 2023 г.

Документ предполагает, что находящиеся в России пользователи смогут зарегистрироваться на российских сайтах, требующих регистрацию, только четырьмя способами. Среди них: по номеру телефона российского оператора; через «Госуслуги»; через Единую биометрическую систему; через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российская компания.

Ранее по теме: В рунете могут запретить регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты

Ранее о том, что проект поправок к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи» был подготовлен депутатом Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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