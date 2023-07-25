Госдума поддержала запрет на регистрацию на сайтах по иностранной почте

Проект поправок к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи» был подготовлен депутатом Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным. Законопроект был опубликован с положительным заключением от комитета Госдумы по информационной политике, подписанным его руководителем Александром Хинштейном (также «Единая Россия»). В случае принятия документа он вступит в силу с 1 декабря 2023 г.