Госдума поддержала запрет на регистрацию на сайтах по иностранной почте
Госдума одобрила во втором чтении поправку о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты 20 июля.
Проект поправок к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи» был подготовлен депутатом Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным. Законопроект был опубликован с положительным заключением от комитета Госдумы по информационной политике, подписанным его руководителем Александром Хинштейном (также «Единая Россия»). В случае принятия документа он вступит в силу с 1 декабря 2023 г.
Документ предполагает, что находящиеся в России пользователи смогут зарегистрироваться на российских сайтах, требующих регистрацию, только четырьмя способами. Среди них: по номеру телефона российского оператора; через «Госуслуги»; через Единую биометрическую систему; через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российская компания.
Ранее о том, что проект поправок к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи» был подготовлен депутатом Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным, писали «Ведомости».