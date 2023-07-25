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Общество

Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли

Ведомости

Пилоты разбившегося пожарного самолета Canadair CL-215, который был задействован в тушении лесных пожаров на греческом острове Эвбея, погибли. Об этом сообщили в минобороны Греции.

«Гибель офицеров ВВС и операторов пожарных самолетов при исполнении служебных обязанностей и при попытке защитить жизнь и имущество граждан, а также окружающую среду нашей страны вызывает глубокую печаль. Наши мысли с их семьями и коллегами, которым мы выражаем наши самые искренние соболезнования», – сказал министр национальной обороны Греции Никос Дендиас, его слова приводит пресс-служба ведомства.

В связи с гибелью двух пилотов в Греции объявлен трехдневный траур, который продлится с 25 по 27 июля, пишет «РИА Новости». 

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25 июля при тушении пожара в районе греческих селений Платанистос и Каристос на Эвбее после сброса воды упал пожарный самолет типа Canadair, на борту которого находилось два человека. При этом был слышен очень громкий взрыв.

Сейчас в Греции бушуют лесные пожары. По данным метеослужб, 23 июля стало самым жарким днем лета, когда воздух прогрелся выше 46 градусов. По словам министра по климатическим кризисам и гражданской защите Василиса Кикилиаса, которого цитирует CBS News, ежедневно пожарные тушат около 50 пожаров. Помимо этого с островов Родос, Корфу и Эвбея начали эвакуировать людей. В частности, с Родоса уже были эвакуированы около 20 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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