Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли

Сейчас в Греции бушуют лесные пожары. По данным метеослужб, 23 июля стало самым жарким днем лета, когда воздух прогрелся выше 46 градусов. По словам министра по климатическим кризисам и гражданской защите Василиса Кикилиаса, которого цитирует CBS News, ежедневно пожарные тушат около 50 пожаров. Помимо этого с островов Родос, Корфу и Эвбея начали эвакуировать людей. В частности, с Родоса уже были эвакуированы около 20 000 человек.