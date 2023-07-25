Препараты для прерывания беременности могут внести в перечень подлежащих учету
Минздрав опубликовал проект приказа, согласно которому препараты для прерывания беременности должны быть внесены в перечень лекарств, подлежащих количественному учету. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, внесены препараты «Мизопростол» и «Мифепристон». В документе уточняется, что прием таких лекарств вне медицинской организации может привести к осложнениям или даже летальному исходу.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею об ограничении продажи препаратов для медикаментозного прерывания беременности и переводе их на учет. По его словам, этот процесс необходимо завершить до конца года.
Мурашко также подчеркнул, что оборот препаратов, с помощью которых можно прервать беременность, должен быть на строгом контроле у медицинских и фармацевтических организаций.
По итогам 2022 г. Минздрав представил отчет, в котором собрал статистику об абортах. По данным ведомства, всего в 2022 г. было совершено 395 201 абортов, что на 4% меньше по сравнению с 2021 г. При этом общее число медикаментозных абортов в прошлом году составило 179 387 (-5,3% к прошлому году).