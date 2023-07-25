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Общество

Препараты для прерывания беременности могут внести в перечень подлежащих учету

Ведомости

Минздрав опубликовал проект приказа, согласно которому препараты для прерывания беременности должны быть внесены в перечень лекарств, подлежащих количественному учету. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

В частности, в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, внесены препараты «Мизопростол» и «Мифепристон». В документе уточняется, что прием таких лекарств вне медицинской организации может привести к осложнениям или даже летальному исходу.  

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею об ограничении продажи препаратов для медикаментозного прерывания беременности и переводе их на учет. По его словам, этот процесс необходимо завершить до конца года. 

Мурашко также подчеркнул, что оборот препаратов, с помощью которых можно прервать беременность, должен быть на строгом контроле у медицинских и фармацевтических организаций.

Ранее по теме: Минздрав усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта

По итогам 2022 г. Минздрав представил отчет, в котором собрал статистику об абортах. По данным ведомства, всего в 2022 г. было совершено 395 201 абортов, что на 4% меньше по сравнению с 2021 г. При этом общее число медикаментозных абортов в прошлом году составило 179 387 (-5,3% к прошлому году).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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