Препараты для прерывания беременности могут внести в перечень подлежащих учету

По итогам 2022 г. Минздрав представил отчет, в котором собрал статистику об абортах. По данным ведомства, всего в 2022 г. было совершено 395 201 абортов, что на 4% меньше по сравнению с 2021 г. При этом общее число медикаментозных абортов в прошлом году составило 179 387 (-5,3% к прошлому году).