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Общество

ФСБ раскрыла работу нарколаборатории в подмосковной Шатуре

Ведомости

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность контролируемой с территории Украины крупной нарколаборатории в подмосковной Шатуре. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. 

«ФСБ РФ на территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»). 

По информации ведомства, продажа крупных партий наркотических препаратов проводился в интересах одно интернет-магазина, администраторами которого были граждане Украины. 

На месте нарколаборатории сотрудники ФСБ обнаружили более 57 кг производного наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP), а также четыре тонны наркосодержащей жидкости.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту производства наркотических веществ в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы, добавили в ФСБ. Сейчас задержанные находятся под стражей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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