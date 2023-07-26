ФСБ раскрыла работу нарколаборатории в подмосковной Шатуре
Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность контролируемой с территории Украины крупной нарколаборатории в подмосковной Шатуре. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
«ФСБ РФ на территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
По информации ведомства, продажа крупных партий наркотических препаратов проводился в интересах одно интернет-магазина, администраторами которого были граждане Украины.
На месте нарколаборатории сотрудники ФСБ обнаружили более 57 кг производного наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP), а также четыре тонны наркосодержащей жидкости.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту производства наркотических веществ в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы, добавили в ФСБ. Сейчас задержанные находятся под стражей.