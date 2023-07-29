Сальдо: откачка воды после прорыва дамбы Каховской ГЭС займет недели или месяцы

22 июля врио губернатора в своем Telegram-канале сообщал, что в свои дома вернулись 2500 человек, это порядка 30% от всех людей, которые были временно эвакуированы из зоны затопления. На тот момент было осушено порядка 90% домов, вода продолжала стоять в отдельных низких местах в Алешках, Голой Пристани и Коханах.