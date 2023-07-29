Сальдо: откачка воды после прорыва дамбы Каховской ГЭС займет недели или месяцы
Откачка воды и расчистка территорий в Херсонской области после прорыва дамбы Каховской ГЭС займет еще несколько недель или месяцев, сообщил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, власти «без устали» работают над устранением последствий произошедшего. «О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберем воду и очистим территории. Это займет еще недели, может быть – месяцы», – сказал он.
По мнению Сальдо, последствия можно будет считать полностью ликвидированными после того, как будут восстановлены все здания, сооружения и инфраструктурные объекты, которые пострадали в результате прорыва.
22 июля врио губернатора в своем Telegram-канале сообщал, что в свои дома вернулись 2500 человек, это порядка 30% от всех людей, которые были временно эвакуированы из зоны затопления. На тот момент было осушено порядка 90% домов, вода продолжала стоять в отдельных низких местах в Алешках, Голой Пристани и Коханах.
Ночью 6 июня произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.