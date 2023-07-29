ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Как добавил губернатор, один жилой дом получил повреждения в результате прямого попадания, власти окажут помощь собственнику в вопросе проведения ремонтных работ. Кроме того, украинские снаряды повредили линию электропередачи, в результате чего поселок оказался обесточен. Аварийные службы приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно, заверил Старовойт.