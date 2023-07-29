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Общество

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано 11 прилетов», – говорится в сообщении.

Как добавил губернатор, один жилой дом получил повреждения в результате прямого попадания, власти окажут помощь собственнику в вопросе проведения ремонтных работ. Кроме того, украинские снаряды повредили линию электропередачи, в результате чего поселок оказался обесточен. Аварийные службы приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно, заверил Старовойт.

Информация о пострадавших в заявлении губернатора отсутствует.

Ранее по теме: Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино Курской области

Курская область, а также ряд других приграничных регионов, регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, удары часто приходятся по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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