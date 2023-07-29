ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано 11 прилетов», – говорится в сообщении.
Как добавил губернатор, один жилой дом получил повреждения в результате прямого попадания, власти окажут помощь собственнику в вопросе проведения ремонтных работ. Кроме того, украинские снаряды повредили линию электропередачи, в результате чего поселок оказался обесточен. Аварийные службы приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно, заверил Старовойт.
Информация о пострадавших в заявлении губернатора отсутствует.
Курская область, а также ряд других приграничных регионов, регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, удары часто приходятся по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.