Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино Курской области

По его данным, было зафиксировано пять прилетов по поселку. В результате атаки повреждения получила линия электропередачи, часть поселка обесточена, написал Старовойт в своем Telegram-канале. Восстанавливать электроснабжение начнут после того, как это будет безопасно, добавил он.