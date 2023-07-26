Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино Курской области
Поселок Теткино Курской области попал под обстрел со стороны Украины, часть населенного пункта осталась без света, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его данным, было зафиксировано пять прилетов по поселку. В результате атаки повреждения получила линия электропередачи, часть поселка обесточена, написал Старовойт в своем Telegram-канале. Восстанавливать электроснабжение начнут после того, как это будет безопасно, добавил он.
«Кроме того, осколками повреждены окна и изгородь одного домовладения. Обязательно поможем собственнику с ремонтом», – написал губернатор.
12 июля часть Теткино также осталась без света в результате обстрела, тогда на двух улицах было зафиксировано шесть прилетов. Повреждения получили фасады, окна и заборы двух домов и хозяйственные постройки, рассказывал Старовойт. До этого украинские военные обстреляли Теткино 10 июля, пострадали 10 домов.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.