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Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино Курской области

Ведомости

Поселок Теткино Курской области попал под обстрел со стороны Украины, часть населенного пункта осталась без света, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его данным, было зафиксировано пять прилетов по поселку. В результате атаки повреждения получила линия электропередачи, часть поселка обесточена, написал Старовойт в своем Telegram-канале. Восстанавливать электроснабжение начнут после того, как это будет безопасно, добавил он. 

«Кроме того, осколками повреждены окна и изгородь одного домовладения. Обязательно поможем собственнику с ремонтом», – написал губернатор.

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12 июля часть Теткино также осталась без света в результате обстрела, тогда на двух улицах было зафиксировано шесть прилетов. Повреждения получили фасады, окна и заборы двух домов и хозяйственные постройки, рассказывал Старовойт. До этого украинские военные обстреляли Теткино 10 июля, пострадали 10 домов. 

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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