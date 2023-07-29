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Суд арестовал россиянина Лутора по делу о госизмене

Ведомости

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Вячеслава Лутора по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), передает ТАСС.

Детали уголовных дел в суде не уточнили, само заседание проходило в закрытом режиме. При этом источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что речь идет о 33-летнем жителе Санкт-Петербурга, который работал в банковском секторе.

По информации ТАСС, 11 июля Солнцевский суд Москвы признал Лутора виновным по делу о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Из постановления суда следует, что гражданин «выражался нецензурной бранью, громко кричал и размахивал руками в аэропорту Внуково». Уже 14 июля Троицкий суд арестовал Лутора на 15 суток по делу о неподчинении требованиям полицейского.

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5 июля ФСБ сообщила о предотвращении теракта на энергетическом объекте и в военкомате в Южно-Сахалинске. Сотрудники спецслужбы задержали гражданина России, который является сторонником украинского неонацизма, уточнили в пресс-службе. Против него возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) и госизмены (ст. 275 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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