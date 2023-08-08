Задержан мэр Димитровграда Андрей Большаков
Мэр Димитровграда Андрей Большаков задержан по подозрению в особо крупной взятке, сообщил «Ведомостям» источник в местных правоохранительных органах.
По предварительным данным, в рамках уголовного дела в Ульяновской области задержаны также советник губернатора Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов, об этом пишут региональные СМИ.
Фабула уголовного дела официально пока неизвестна, но размер суммы взятки превышает один миллион рублей. В случае если вина Большакова будет доказана, мэру может грозить до 15 лет лишения свободы.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подтвердил в задержание главы города у себя в Telegram-канале. «К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», – заявил губернатор.
Он отметил, что в ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации. «Полагаю, что нового мэра должен определить новый состав городской думы Димитровграда», – заявил политик.
Большаков был назначен главой администрации города в январе 2022 г. В интервью изданию «Страна Росатом» осенью прошлого года сообщалось, что 34-летний Большаков начал работу в мэрии Димитровграда с 19 лет, в 2008 г. Димитровград является вторым по численности населения городом в Ульяновской области. По данным на 2021 г., в нем проживает около 110 000 человек. Он входит в число атомных городов России, в котором находится Научно-исследовательский институт атомных реакторов (входит в «Росатом»).
В июле в Белгородской области был задержан бывший вице-губернатора региона Константин Полежаев по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он получил 17 млн руб. До этого действующий глава региона Вячеслав Гладков уволил Полежаева, объяснив это некачественной организацией работ по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки, которые подверглись обстрелам со стороны Украины.