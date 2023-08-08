Задержан мэр Димитровграда Андрей Большаков

Большаков был назначен главой администрации города в январе 2022 г. В интервью изданию «Страна Росатом» осенью прошлого года сообщалось, что 34-летний Большаков начал работу в мэрии Димитровграда с 19 лет, в 2008 г. Димитровград является вторым по численности населения городом в Ульяновской области. По данным на 2021 г., в нем проживает около 110 000 человек. Он входит в число атомных городов России, в котором находится Научно-исследовательский институт атомных реакторов (входит в «Росатом»).