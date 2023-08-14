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Путин поручил предоставить регионам право вводить курортный сбор

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря предоставить регионам право вводить курортный сбор. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по вопросу развития туристской отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. К 15 декабря правительство должно обеспечить внесение таких изменений в российское законодательство. При этом необходимо учитывать опыт тех регионов, в которых уже существует практика взимания курортного сбора с туристов. 

Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы, идет в России с 2018 г. В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 г. Тогда же в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 года.

4 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора в городе. Согласно закону, с 1 октября 2023 г. по 31 марта 2024 г. на территории города будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. В этот период будет действовать нулевая ставка сбора. С 1 апреля 2024 г. размер курортного сбора составит 100 руб. в сутки. При этом от него будут освобождены несколько категорий граждан, в том числе те, кто находится в Санкт-Петербурге по трудовому договору или служебному контракту. Средства от курортного сбора будут направлены на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов туристической инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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