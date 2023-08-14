Путин поручил предоставить регионам право вводить курортный сбор
Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря предоставить регионам право вводить курортный сбор. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по вопросу развития туристской отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе.
Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. К 15 декабря правительство должно обеспечить внесение таких изменений в российское законодательство. При этом необходимо учитывать опыт тех регионов, в которых уже существует практика взимания курортного сбора с туристов.
Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы, идет в России с 2018 г. В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 г. Тогда же в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 года.
4 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора в городе. Согласно закону, с 1 октября 2023 г. по 31 марта 2024 г. на территории города будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. В этот период будет действовать нулевая ставка сбора. С 1 апреля 2024 г. размер курортного сбора составит 100 руб. в сутки. При этом от него будут освобождены несколько категорий граждан, в том числе те, кто находится в Санкт-Петербурге по трудовому договору или служебному контракту. Средства от курортного сбора будут направлены на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов туристической инфраструктуры.