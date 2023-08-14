Путин поручил предоставить регионам право вводить курортный сбор

4 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора в городе. Согласно закону, с 1 октября 2023 г. по 31 марта 2024 г. на территории города будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. В этот период будет действовать нулевая ставка сбора. С 1 апреля 2024 г. размер курортного сбора составит 100 руб. в сутки. При этом от него будут освобождены несколько категорий граждан, в том числе те, кто находится в Санкт-Петербурге по трудовому договору или служебному контракту. Средства от курортного сбора будут направлены на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов туристической инфраструктуры.