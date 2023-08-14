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Общество

Власти Калининградской области намерены ввести курортный сбор в 2024 году

Ведомости

Власти Калининградской области панируют ввести курортный сбор в 2024 г. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак. Трансляция велась на странице правительства области во «ВКонтакте».

«Ввести мы его планируем, если получится, то со следующего года. <...> Нам представляется, что курортный сбор будет еще одним очень хорошим инструментом для пополнения нашего бюджета», – сказал министр. 

Ермак отметил, что 14 августа обсуждал этот вопрос с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. По его словам, готовы все документы, чтобы внести законопроект о курортном сборе в законодательное собрание региона.

Министр уточнил, что размер курортного сбора составит 100 руб. с человека, начиная со второго дня пребывания в области. При этом от сбора будут освобождены жители региона, дети, спортивные команды, представители культурных проектов и др.

Ранее сегодня на сайте Кремля был опубликован список поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросу развития туристской отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе. Согласно одному из них, правительство должно к 15 декабря предоставить регионам право вводить курортный сбор. 

Ранее по теме: Беглов подписал закон о курортном сборе в Санкт-Петербурге

Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы, идет в России с 2018 г. В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 г. Тогда же в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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