Власти Калининградской области намерены ввести курортный сбор в 2024 году
Власти Калининградской области панируют ввести курортный сбор в 2024 г. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак. Трансляция велась на странице правительства области во «ВКонтакте».
«Ввести мы его планируем, если получится, то со следующего года. <...> Нам представляется, что курортный сбор будет еще одним очень хорошим инструментом для пополнения нашего бюджета», – сказал министр.
Ермак отметил, что 14 августа обсуждал этот вопрос с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. По его словам, готовы все документы, чтобы внести законопроект о курортном сборе в законодательное собрание региона.
Министр уточнил, что размер курортного сбора составит 100 руб. с человека, начиная со второго дня пребывания в области. При этом от сбора будут освобождены жители региона, дети, спортивные команды, представители культурных проектов и др.
Ранее сегодня на сайте Кремля был опубликован список поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросу развития туристской отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе. Согласно одному из них, правительство должно к 15 декабря предоставить регионам право вводить курортный сбор.
Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы, идет в России с 2018 г. В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 г. Тогда же в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 г.