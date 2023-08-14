Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Китая
Риск завоза чумы на территорию Россию из Китая оценивается как минимальный. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС «Периметр» в рамках федерального проекта «Санитарный щит». Риск завоза инфекции на территорию России минимален», – говорится в сообщении.
Ведомство сделало это заявление на фоне информации из СМИ о том, что на севере Китая были зарегистрированы случаи заболевания человека чумой. Три случая были обнаружены в аймаке Шилин-Гол, который не имеет общей границы с Россией. Как уточнили в Роспотребнадзоре, заболевшие и контактные лица сейчас находятся под наблюдением врачей и были изолированы.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на строгом контроле, ведется мониторинг природных очагов и вакцинация населения.
23 июня главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы. Главам регионов рекомендовали обеспечить готовность уполномоченных органов власти и медорганизаций к проведению профилактических мер. В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что в последний раз случай заболевания чумой был зафиксирован в России в 2017 г.
В конце июня Роспотребнадзор исключал завоз чумы с территории Монголии, где в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака был зарегистрирован случай заболевания человека. Эта территория граничит с Китаем, а от российской границы находится на расстоянии более 500 км. Тогда человек был инфицирован в результате употребления в пищу зараженного мяса сурка, который обитал в природном очаге чумы.