Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Китая

Ведомство сделало это заявление на фоне информации из СМИ о том, что на севере Китая были зарегистрированы случаи заболевания человека чумой. Три случая были обнаружены в аймаке Шилин-Гол, который не имеет общей границы с Россией. Как уточнили в Роспотребнадзоре, заболевшие и контактные лица сейчас находятся под наблюдением врачей и были изолированы.