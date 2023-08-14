Газета
Общество

Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Китая

Ведомости

Риск завоза чумы на территорию Россию из Китая оценивается как минимальный. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС «Периметр» в рамках федерального проекта «Санитарный щит». Риск завоза инфекции на территорию России минимален», – говорится в сообщении.

Ведомство сделало это заявление на фоне информации из СМИ о том, что на севере Китая были зарегистрированы случаи заболевания человека чумой. Три случая были обнаружены в аймаке Шилин-Гол, который не имеет общей границы с Россией. Как уточнили в Роспотребнадзоре, заболевшие и контактные лица сейчас находятся под наблюдением врачей и были изолированы.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на строгом контроле, ведется мониторинг природных очагов и вакцинация населения.

Ранее по теме: Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы в Россию

23 июня главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы. Главам регионов рекомендовали обеспечить готовность уполномоченных органов власти и медорганизаций к проведению профилактических мер. В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что в последний раз случай заболевания чумой был зафиксирован в России в 2017 г.

В конце июня Роспотребнадзор исключал завоз чумы с территории Монголии, где в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака был зарегистрирован случай заболевания человека. Эта территория граничит с Китаем, а от российской границы находится на расстоянии более 500 км. Тогда человек был инфицирован в результате употребления в пищу зараженного мяса сурка, который обитал в природном очаге чумы.

 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных