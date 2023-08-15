Крым не будет вводить курортный сбор до завершения спецоперации
Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор на территории республики как минимум до окончания спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален», – написал он.
Аксенов также указал на необходимость оценить опыт других регионов, где уже действует сбор, так как «предварительные данные показывают не самую высокую результативность» из-за затрат на администрирование и др.
После окончания сезона власти республики планируют проанализировать работу предприятий туротрасли. После этого возможна проработка дополнительных мер поддержки, анонсировал Аксенов.
Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря предоставить регионам право вводить курортный сбор. Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. К указанному сроку правительство должно обеспечить внесение таких изменений в российское законодательство.
В день публикации поручения, 14 августа, министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак заявил, что власти региона планируют ввести курортный сбор в 2024 г. По его словам, готовы все документы, чтобы внести законопроект о курортном сборе в законодательное собрание области. Размер курортного сбора составит 100 руб. с человека, начиная со второго дня пребывания в регионе.
Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы, идет в России с 2018 г. В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 г. Тогда же в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 г.