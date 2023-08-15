Суд оштрафовал бывшего полковника Квачкова по делу о дискредитации армии

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о трех постах в «Одноклассниках», которые были опубликованы в 2022 г. в группе «Квачков Владимир Васильевич». Следователи считают, что эту группу Квачков администрировал с 2019 г. По словам Квачкова, он не имеет к ней отношение и узнал о ней от полицейских. Помимо этого бывший полковник никогда не регистрировался в этой соцсети, уточнил он.