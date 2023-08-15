Суд оштрафовал бывшего полковника Квачкова по делу о дискредитации армии
Тверской суд Москвы назначил бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову 40 000 руб. штрафа по делу о дискредитации Вооруженных сил. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Квачкова признали виновным по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).
Квачков свою вину не признал. Протокол на Квачкова был составлен из-за якобы публикаций в соцсетях. В ходе судебного заседание сторона защиты указала, что посты бывшему полковнику не принадлежат и попросила сделать запрос о данных у соцсети, но суд отказал.
По данным Telegram-канала Baza, речь идет о трех постах в «Одноклассниках», которые были опубликованы в 2022 г. в группе «Квачков Владимир Васильевич». Следователи считают, что эту группу Квачков администрировал с 2019 г. По словам Квачкова, он не имеет к ней отношение и узнал о ней от полицейских. Помимо этого бывший полковник никогда не регистрировался в этой соцсети, уточнил он.
Информацию о возбуждении в отношении Квачкова дела об административном правонарушении 18 июня подтверждал его адвокат Алексей Першин. На тот момент защитник и сам Квачков не знали, с чем именно были связаны претензии органов.
В 2005 г. Квачкова обвинили в подготовке покушения на тогдашнего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. Однако затем он и другие фигуранты этого дела были оправданы присяжными.
В 2010 г. бывший полковник был арестован по делу о содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. В расследовании участвовала ФСБ, а делу был присвоен гриф «секретно». 8 февраля 2013 г. Мосгорсуд признал Квачкова виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Верховный суд снизил ему наказание до восьми лет. «Народное ополчение Минина и Пожарского», которое ранее возглавлял Квачков, было признано террористическим и запрещено в России.
В августе 2017 г. Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова дополнительно еще к полутора годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти. Причиной стало видеообращение, которое Квачков записал в мордовской колонии в 2015 г. В феврале 2019 г. Квачков досрочно вышел на свободу по УДО.