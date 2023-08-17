Google оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление недостоверного контента о спецоперации
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 млн руб. за неудаление контента, доступ к которому подлежит ограничению, сообщила пресс-служба суда.
Google LLC признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»). Соответствующее постановление огласил мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.
«Интерфакс» уточняет, что Google вменили неудаление с YouTube роликов c информацией о способах проникновения на объекты, где нахождение несовершеннолетних должно быть ограничено, а также видео с недостоверной информацией о ходе спецоперации России на Украине. Первого требовала Росмолодежь, второго – Генеральная прокуратура РФ.
Защитник Google направил судье возражения, указав на нарушения при производстве по делу и попросил прекратить его.
18 июля 2022 г. Мировой суд Таганского района Москвы постановил взыскать с американской корпорации Google 21 млрд руб. в виде оборотного штрафа. В декабре 2021 г. этот же суд постановил взыскать с корпорации в России порядка 7,2 млрд руб. штрафа.