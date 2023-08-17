Google оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление недостоверного контента о спецоперации

«Интерфакс» уточняет, что Google вменили неудаление с YouTube роликов c информацией о способах проникновения на объекты, где нахождение несовершеннолетних должно быть ограничено, а также видео с недостоверной информацией о ходе спецоперации России на Украине. Первого требовала Росмолодежь, второго – Генеральная прокуратура РФ.